Kayseri'de kısıtlamada 26 mahallede pazar yeri açık olacak - Son Dakika

Kayseri'de kısıtlamada 26 mahallede pazar yeri açık olacak

07.05.2021 17:30
Kayseri'de kısıtlamada 26 mahallede pazar yeri açık olacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kısıtlamada 3 ilçede 26 mahallede pazar yeri kurulacağını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kısıtlamada 3 ilçede 26 mahallede pazar yeri kurulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın ve 15 Mayıs Cumartesi günleri genelge kapsamında saat 10.00 ile 17.00 arasında açılacak 26 semt pazarında yeni düzenleme yapıldı.

Pazar yerlerindeki yeni düzenlemelere göre sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Yaş sebze, meyve ve fide dışında temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Pazar yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ayrıca gerekli denetimleri yapmak için başta zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri görevlendirilecek.

Kayseri'de kısıtlamada açık olacak pazar yerleri şöyle:

"Melikgazi ilçesinde Esentepe Mahallesi Semt Pazarı, Danışment Mahallesi Semt Pazarı, İldem Mahallesi Semt Pazarı, Belsin Mahallesi Semt Pazarı, Osmanlı Mahallesi Semt Pazarı, Hürriyet Mahallesi Semt Pazarı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Semt Pazarı, Gültepe Mahallesi Semt Pazarı, Esenyurt Mahallesi Semt Pazarı ve Keykubat Mahallesi Semt Pazarı, Kocasinan ilçesinde Beyazşehir Mahallesi Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Semt Pazarı, Gazi Osman Mahallesi Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Semt Pazarı, Erkilet Osman Gazi Mahallesi Semt Pazarı, Erkilet Cami Kebir Mahallesi Semt Pazarı, Yakut Mahallesi Semt Pazarı, Yenimahalle Semt Pazarı ve Argıncık Mahallesi Semt Pazarı, Talas ilçesinde Harman Mahallesi Cemilbaba Semt Pazarı, Mevlana Mahallesi Semt Pazarı, Başakpınar Mahallesi Semt Pazarı, Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Açık Semt Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Semt Pazarı ve Yenidoğan Mahallesi Cumartesi Açık Semt Pazarı olmak üzere 26 mahalle semt pazarı 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece sebze, meyve ve fide satış yapılabilecek."

Kayseri'de kısıtlamada 26 mahallede pazar yeri açık olacak
Kayseri'de kısıtlamada 26 mahallede pazar yeri açık olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Cumartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kısıtlamada 26 mahallede pazar yeri açık olacak - Son Dakika


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