Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü, ceza uygulanırken koşarak kaçtı - Son Dakika

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan I.'nın (39), 1.14 promil alkollü olduğu saptandı. Hakkında alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulanan Hasan I., koşarak olay yerinden kaçtı.

Bakan Soylu: Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, 'ben ne diyeceğim' diyorum