Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: "Annem duymasın, öderiz cezayı" - Son Dakika

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: "Annem duymasın, öderiz cezayı"

22.12.2020 08:54

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: "Annem duymasın, öderiz cezayı" Kısıtlamada alkollü yakalanınca annesinin duymasından korktu Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen uygulama noktasında alkollü yakalanan sürücü, cezayı yarın ödeyeceğini söyledi.

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: "Annem duymasın, öderiz cezayı"

Kısıtlamada alkollü yakalanınca annesinin duymasından korktu

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen uygulama noktasında alkollü yakalanan sürücü, cezayı yarın ödeyeceğini söyledi. Sürekli telefonuyla konuşan sürücü Mustafa B. karşısındaki kişiye ise "Annem duymasın" dedi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Kontrol noktasında her gelen aracı durduran ekipler, sürücünün alkollü olduğunu fark etti. Mustafa B., üflediği alkol metrede 244 promil alkollü çıktı. Hem kısıtlamaya uymayan hem de alkollü araç kullanan sürücüye polis ekipleri toplam 4 bin 378 lira ceza uygulanırken, 6 ay geçici süreyle ehliyetine el koydu.

Annesinden korktu, "cezayı yarın ödeyeceğim" dedi

Kameraları görünce "cezayı yarın ödeyeceğini" ifade eden Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiye ise annesinin duymaması konusunda tembihledi.

Yanında bulunan arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi.

Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı
Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: Annem duymasın, öderiz cezayı

Koronavirüs, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: 'Annem duymasın, öderiz cezayı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Alacaklısına gidebilmek için kısıtlamayı ihlal etti, 3 bin 150 lira ceza yedi Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek
Şemsiyeleri hazırlayın! 8 il için sağanak, 1 kent için kar uyarısı Şemsiyeleri hazırlayın! 8 il için sağanak, 1 kent için kar uyarısı         
09:00
Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi         
08:28
Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır         
07:59
Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: Aşı, koronavirüsün mutasyona uğramış türüne karşı etkili olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklama: Aşı, koronavirüsün mutasyona uğramış türüne karşı etkili olacak         
07:37
Kadını taciz ettiği yetmedi bir de polise saldırdı! Sapık adamın sabıkası kabarık çıktı Kadını taciz ettiği yetmedi bir de polise saldırdı! Sapık adamın sabıkası kabarık çıktı         
07:14
Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı         
00:32
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti Dünya'nın en yaşlı pandası Xin Xing, organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti         
16:48
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 09:08:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada alkollü yakalanan sürücü: "Annem duymasın, öderiz cezayı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei