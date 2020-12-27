Kısıtlamada Avcılar'dan Küçükçekmece'ye alışverişe giden çifte ceza yazıldı - Son Dakika

İSTANBUL'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil ile Avcılar'dan Küçükçekmece'ye alışverişe gittiğini söyleyen karı kocaya ceza yazıldı. İstanbul'da Cuma akşamı saat 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çeşitli yerlerde çok sayıda denetim noktaları oluşturuldu. Kısıtlama nedeniyle yollar boş kalırken, belgesi olmadan yola çıkan ve kısıtlamayı ihlal edenler yollarda oluşturulan denetim noktalarında kontrol edildi. Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda oluşturulan polis kontrol noktasında durdurulan 20 U 5482 plakalı otomobilde bulunan 2 kişinin belgesi olmadığı ve kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edildi. Sürücü Ayhan Ocak, polislere eşiyle birlikte Avcılar'dan Küçükçekmece'ye alışverişe gittiğini söylese de ceza yemekten kurtulamadı. Polis ekipleri Ayhan Ocak ve eşine kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazdı. Eşiyle birlikte ceza yazılan Ayhan Ocak, "Belgem yok alışverişe gidecektim maalesef durduruldum. Tabi ki herkes görevini yapacak bir şey dediğimiz yok, memur beyler de görevini yapıyor" dedi.

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