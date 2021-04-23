KISITLAMADA AYA YORGİ KİLİSESİ'NE TIRMANIŞ - Son Dakika

Böylesi ne görüldü ne denendi! Çırılçıplak soyunan kadından görenleri şoke eden tırmanış

Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne her yıl 23 Nisan'da Azap Yokuşu'dan yapılan tırmanış geleneği kısıtlama nedeniyle az sayıda kişiyle gerçekleşti.

Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde, dilek dilemek isteyenlerin akınına uğruyor. Kısıtlama nedeniyle bugün Büyükada'da oturanlar ve yabancı turistler Aya Yorgi Kilisesi'ne gelebildi.

Bu nedenle az sayıda kişi dilek diledikten sonra ellerindeki ipleri ağaca bağlayıp, Azap Yokuşu'ndan tırmanarak, kiliseye ulaştı. Ağaca mendil, maske ve kurdele asanlar kilisenin kapalı olması nedeniyle içeride mum yakma isteklerini gerçekleştiremeden geri döndü.

ADANIN YERLİSİYİM BOŞ OLDUĞU İÇİN BU SENE GELDİM

Büyükada'da ikamet eden ve yeğenleri ile birlikte gelen Dilek Vahit, Kaç senedir burada oturuyorum. Senelerdir ilk defa burası boş diye gelelim dedik. Çocuklarla eğlence olsun diye geldik. Çocuklar bana yetişemeden benim ipim bitti. Normalde ipi bağlayıp, Aya Yorgi Kilisesi'ne kadar çıkmanız gerekiyor. Bir de kilisede mum yakmanız lazım dedi.

KAPALI OLMASI BİZİ ÜZDÜ

Ziyaret için gelen Mecid Tavus Gezmeye geldik, kapalı olduğunu gördük, bu bizi biraz üzdü. Açık olsaydı mum da yakardık diye konuştu.

NORMALDE ÇOK YOĞUN OLUYORDU

Yürüyüş yapmak ve kiliseyi ziyaret etmek için gelen Bülent Umut 'Normalde burası çok yoğun oluyor. Sokağa çıkma yasağından, hem de pandemiden dolayı Ada'ya giriş çıkışlar bayağı azalmaya başladı şeklinde konuştu.

ARKADAŞIMIN ÇOCUĞU HASTA ONUN İÇİN DUA ETMEYE GELDİM

Adını belirtmeyen yabancı uyruklu bir kadın Arkadaşımın çocuğu çok hasta oldu, dua etmek için geldim. Ada'ya geldiğimde her seferinde yapıyorum. Her denediğimde ipi kiliseye kadar götürmeyi başarıyorum. Kilise kapalı olduğu için mumlarımı da yanımda getirdim ifadelerini kullandı.

LÜTFEN AĞAÇLARA ÇÖP ASMAYIN

Kiliseyi ziyaret eden Ukraynalı bir turist ise 'Ziyaret için geldik. Ada'nın manzarasını görmek için yokuşu tırmandık. Manzara çok etkileyici ama lütfen çöplerinizi ağaca asmayın dedi.