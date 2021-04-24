Kısıtlamada birbirilerine kurşun yağdırdılar.. Kavga anları kamerada - Son Dakika

Kısıtlamada birbirilerine kurşun yağdırdılar.. Kavga anları kamerada

Müteahhitle ev sahibi arasında silahlı kavga kameraya yansıdı

İSTANBUL - Bahçelievler'de kısıtlamanın olduğu gün müteahhitle ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Tarafların birbirlerine kurşun yağdırdığı ve yaralı şahsın olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şelale Sokak üzerinde bulunan bir binanın müteahhitleri ile ev sahibi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu kardeş oldukları söylenen iki müteahhit ve ev sahibi, silahlarını çekerek birbirlerine ateş etti. Ev sahibinin tabancasından çıkan kurşunlar sonucu, müteahhit kardeşlerden birisi ağır diğeriyse hafif yaralandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanan bu saldırı sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir kişi binada yakalandı, yaralı şahıs ise olay yerinden kaçtı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bina içerisinde bulunan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayda hafif yaralanan bir kişi ise yakalanmamak için olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan müteahhit ise, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anında yaşananları ifade eden bir mahalle sakini, "Ev sahipleri arasında olay oldu. Müteahhitler kısıtlama günü geldi. Apartmanda tartışma oldu. Tartışma sonucu ev sahibi silahla ateş etti. Müteahhidin kardeşi de karşılık verdi. Kardeşinin silahı tutukluluk yapınca bir şey yapamadı. Vurulanın durumu ağır diye biliyorum. Kardeşi de yaralandı. Saldırgan yakalandı" dedi.

Tarafların silahlı kavga anı kameraya yansıdı

Müteahhitle ev sahibi arasında yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığı, bir kişinin ise tabancayla binaya doğru ateş etmeye çalıştığı ve daha sonra tabancayı kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Yerde yatan şahsın ise vatandaşlar yardımına geldiği görülüyor.