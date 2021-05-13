Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler - Son Dakika

Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler

13.05.2021 14:10

- Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler Vatandaşlara ve çocuklara tam kapanmayı hissettirmediler Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okundu Sakarya'da Türk Kızılayı, sokak sokak dolaşıp müzik eşliğinde hediyeler...

- Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler

Vatandaşlara ve çocuklara tam kapanmayı hissettirmediler

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okundu

SAKARYA - Sakarya'da Türk Kızılayı, sokak sokak dolaşıp müzik eşliğinde hediyeler vererek kısıtlamada sebebiyle evlerinden çıkamayan çocukların ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Salgına rağmen renkli görüntülere sahne olan etkinlik, diğer bayramları aratmadı.

Tam kapanma sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlara Türk Kızılay Sakarya Şubesi, bayram havasını aratmayan etkinlik düzenledi. Türk Kızılayı, gönüllülerinden oluşturdukları ekiple Sakarya'nın muhtelif cadde ve sokaklarında müzikler eşliğinde süsledikleri gezici araçla sokak sokak dolaştı. Kısıtlama sebebi ile evlerinden çıkamayan çocuklar ile ailelerine hediyeler verilen etkinlikte sokaklar bayram havasına çevrildi. Maskot ve palyaçoların da eşlik ettiği etkinliğe bazı vatandaşların da evlerinin balkonlarından katıldıkları görüldü. Çeşitli hediyeler alan çocuklar ise çok sevindiklerini ve bayramı yaşadıklarını dile getirdi.

İnsanlarımızı neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız

Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, "İnşallah pandemisiz, hastalıksız yine hep birlikte olacağımız bayramlara en kısa zamanda kavuşmayı ümit ediyorum. Yaklaşık 20 gündür insanlarımız evlerinden çıkamamaktalar. Bu sebeple insanların özellikle sevdiklerini beklediklerini, küçük çocuklarımızın büyüklerini beklediği ve onlardan hediye beklediği bir bayramı maalesef buruk yaşamış olacağız. Ancak biz Sakarya Kızılay Şubesi olarak çocuklarımızı bir nebzede olsa eğlendirebilmek, onların büyüklerinden beklemiş oldukları hediyeleri sunabilmek adına oyuncaklar hazırladık. Yine aynı zamanda ailelerimiz evlerinde kalacaklar ve ailelerimize genel merkezimiz tarafından hazırlanmış hijyen setlerimiz var, birden fazla kullanıma sahip içlerinde maskelerin olduğu, hijyen kitlerinin olduğu, dezenfektanlarımızın olduğu kitlerimizi de ailelerimize teslim etmiş olacağız. Aynı zamanda içerisinde yine korona virüs pandemisinden korunmayı anlatan bir kitapçığımız var. İnsanlarımızı inşallah hem bilinçlendirmiş olacağız hem de sevdiklerimizden ayrı kutlanacak olan bu bayramı bir nebze de olsa neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız" dedi.

Müzikler eşliğinde hazırlanan oyuncaklarımızı çocuklarımıza sunacağız

Buruk geçen bayramda vatandaşları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını berten Tiryaki, "Bugün evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın mahallelerine, sokaklarına giderek onların evlerine misafir olmuş olacağız, müzikler eşliğinde hazırlanan oyuncaklarımızı çocuklarımıza sunacağız. Aynı zamanda masal kahramanlarımız var, onlarla birlikte çocuklarımızı kendi evlerinin içerisinde veya bahçelerinde eğlendirme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler
Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler

Ramazan Bayramı, Türk Kızılayı, Sakarya, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti İftarın ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Yastık altındaki altınlarıyla tavuk çiftliği sahibi oldu Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı Bayramda üs bölgesini ziyaret eden Bakan Akar'ın astsubay ile diyaloğu duygulandırdı Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti

Son Dakika Haberleri
15:27 Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem
15:19 İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabir zor anlar yaşadı
15:10 Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi
15:01 İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı
14:34 "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu
14:20 Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi
14:17 Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı
14:16 Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti
14:12 Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı
12:53 Ramazan Bayramı için paylaşım yapan Mesut Özil, Kudüs'teki Müslümanları unutmadı
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansur Çiller esprisi damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansur Çiller esprisi damga vurdu         
15:22
Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi         
15:11
İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı İddaa, şampiyonluk düğümünü çözecek maçların oranlarını açıkladı         
15:02
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı Son Dakika: İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto kentine alındı         
14:13
Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi Masumiyet dizisinin final yapacağını öğrenen Hülya Avşar'ın, yapım şirketini basarak karardan döndürdüğü iddia edildi         
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'ın Abdullah Gül itirafıyla ilgili konuştu: Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar         
11:08
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı         
10:40
Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma Sedat Peker'in kendisi hakkındaki sözlerine İçişleri Bakanı Soylu'dan sert yanıt: Operasyon faresi gibi kaçma         
10:15
87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı 87 yıl sonra Ayasofya'da ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı         
10:08
Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak Çukur'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak         
10:04
Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü Elon Musk'ın Tesla satışında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması üzerine kripto paranın değeri yüzde 10 düştü         
10:02
Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor         
09:58
Sedat Peker, Sedat Peker, "Bildiklerini neden daha önce anlatmadı?" sorusuna cevap verdi         
09:11
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 15:31:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement