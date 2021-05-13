Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler - Son Dakika

- Kısıtlamada boş kalan sokakları işte böyle bayram havasına çevirdiler

Vatandaşlara ve çocuklara tam kapanmayı hissettirmediler

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutlulukları gözlerinden okundu

SAKARYA - Sakarya'da Türk Kızılayı, sokak sokak dolaşıp müzik eşliğinde hediyeler vererek kısıtlamada sebebiyle evlerinden çıkamayan çocukların ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Salgına rağmen renkli görüntülere sahne olan etkinlik, diğer bayramları aratmadı.

Tam kapanma sebebiyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar ve vatandaşlara Türk Kızılay Sakarya Şubesi, bayram havasını aratmayan etkinlik düzenledi. Türk Kızılayı, gönüllülerinden oluşturdukları ekiple Sakarya'nın muhtelif cadde ve sokaklarında müzikler eşliğinde süsledikleri gezici araçla sokak sokak dolaştı. Kısıtlama sebebi ile evlerinden çıkamayan çocuklar ile ailelerine hediyeler verilen etkinlikte sokaklar bayram havasına çevrildi. Maskot ve palyaçoların da eşlik ettiği etkinliğe bazı vatandaşların da evlerinin balkonlarından katıldıkları görüldü. Çeşitli hediyeler alan çocuklar ise çok sevindiklerini ve bayramı yaşadıklarını dile getirdi.

İnsanlarımızı neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız

Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, "İnşallah pandemisiz, hastalıksız yine hep birlikte olacağımız bayramlara en kısa zamanda kavuşmayı ümit ediyorum. Yaklaşık 20 gündür insanlarımız evlerinden çıkamamaktalar. Bu sebeple insanların özellikle sevdiklerini beklediklerini, küçük çocuklarımızın büyüklerini beklediği ve onlardan hediye beklediği bir bayramı maalesef buruk yaşamış olacağız. Ancak biz Sakarya Kızılay Şubesi olarak çocuklarımızı bir nebzede olsa eğlendirebilmek, onların büyüklerinden beklemiş oldukları hediyeleri sunabilmek adına oyuncaklar hazırladık. Yine aynı zamanda ailelerimiz evlerinde kalacaklar ve ailelerimize genel merkezimiz tarafından hazırlanmış hijyen setlerimiz var, birden fazla kullanıma sahip içlerinde maskelerin olduğu, hijyen kitlerinin olduğu, dezenfektanlarımızın olduğu kitlerimizi de ailelerimize teslim etmiş olacağız. Aynı zamanda içerisinde yine korona virüs pandemisinden korunmayı anlatan bir kitapçığımız var. İnsanlarımızı inşallah hem bilinçlendirmiş olacağız hem de sevdiklerimizden ayrı kutlanacak olan bu bayramı bir nebze de olsa neşelendirmek için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız" dedi.

Müzikler eşliğinde hazırlanan oyuncaklarımızı çocuklarımıza sunacağız

Buruk geçen bayramda vatandaşları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını berten Tiryaki, "Bugün evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın mahallelerine, sokaklarına giderek onların evlerine misafir olmuş olacağız, müzikler eşliğinde hazırlanan oyuncaklarımızı çocuklarımıza sunacağız. Aynı zamanda masal kahramanlarımız var, onlarla birlikte çocuklarımızı kendi evlerinin içerisinde veya bahçelerinde eğlendirme gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.