Kısıtlamada boş yoldaki kazada can pazarı - Son Dakika

Kısıtlamada boş yoldaki kazada can pazarı

05.12.2020 20:27
Kısıtlamada boş yoldaki kazada can pazarı, System.String[]

Bursa'da tali yoldan ana yola dikkatsiz şekilde çıkan yol bakım ekibine ait kamyonet ana yolda lüks otomobille çarpışarak takla attı.

Bursa'da tali yoldan ana yola dikkatsiz şekilde çıkan yol bakım ekibine ait kamyonet ana yolda lüks otomobille çarpışarak takla attı. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ve 112 ekiplerinin uzun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde Alaattinbey'den gelip Çalı yoluna dikkatsizce çıkan Kerim E. idaresindeki yol bakımda görevli 25 SL 403 plakalı kamyonet, Yaylacık'taki fabrikasından dönen işadamı Yıldıray D. yönetimindeki 16 DH 914 plakalı lüks otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. İki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kamyonette bulunan 54 yaşındaki Ömer Bakırcı araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bakırcı'yı kurtarmak için zamanla yarıştı. Önce aracın kapısı kesildi. Daha sonra araç içinde sıkışan Bakırcı yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlatırken işadamı Yıldıray D. "Ben Yaylacık'taki fabrikamdan çıktım ana yolda ilerlerken önüme aniden tali yoldan kamyonet çıktı. Arkadaş ana yolu sanırım fark etmemiş" dedi.

(Mesut Güleç - Abdullah Uğur/İHA)

Kamyonet, İtfaiye, Bursa, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada boş yoldaki kazada can pazarı - Son Dakika


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