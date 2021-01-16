Kısıtlamada caddeler ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlamada caddeler ve meydanlar boş kaldı
16.01.2021 22:25
Kısıtlamada caddeler ve meydanlar boş kaldı Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray sokakları sessizliğe büründü.
Kısıtlamada caddeler ve meydanlar boş kaldı
AKSARAY - Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray sokakları sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray'da vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü. Yurt genelinde uygulanan kısıtlama kapsamında kent sokakları sessizliğe bürünürken, sokaklarda görevlilerin harici kimse görülmedi. Özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cadde ve bulvarlar bomboş kalırken, kısıtlama kapsamında sokaklarda önlem alan emniyet güçleri de kent genelinde tedbirlerini sürdürdü.
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