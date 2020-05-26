Kısıtlamada çalıntı motosikletle tur pahalıya patladı... Yaşının yarısı kadar ceza yedi - Son Dakika

Kısıtlamada çalıntı motosikletle tur pahalıya patladı... Yaşının yarısı kadar ceza yedi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ihlal eden 14 yaşındaki çocuk polisler tarafından yakalandı. yaşı küçük şüphelinin kullandığı motosiklette çalıntı çıktı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulama kısıtlamanın son gününde kurallara uymayanlara ceza yağdı. İnegöl ilçe merkezinde devriye gezen sivil polisler, Özdilek kavşağında seyir halinde olan bir motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede şahsın 14 yaşında olduğu ve evde olması gerekirken dışarı çıktığı anlaşıldı. Kullandığı motosiklet ise çalıntı çıktı. 14 yaşındaki çocuk polisler tarafından gözaltına alınırken çalıntı motosiklet ise karakola çekici yardımıyla götürüldü. Kısıtlamaya uymayan çocuğa ihlalden ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan toplam 7 bin TL ceza kesildi.