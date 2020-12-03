Kısıtlamada çalışacak toplu ulaşım hattı sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı - Son Dakika

Kısıtlamada çalışacak toplu ulaşım hattı sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı

03.12.2020 15:02
Kısıtlamada çalışacak toplu ulaşım hattı sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çalışması zorunlu olan vatandaşlar için düzenlediği toplu ulaşım sefer sayısını artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında çalışması zorunlu olan vatandaşlar için düzenlediği toplu ulaşım sefer sayısını artırdı. Daha önce açıklanan 17 hatta, vatandaşlardan gelen talep üzerine 5 yeni hat daha eklendi. Hafta sonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı 32 ulaşım aracı 22 hat üzerinde saat 06.00-21.00 arası vatandaşa hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta içi 21.00'den sabah 05.00'e ve hafta sonu uygulanacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı. Hafta içi kısıtlamanın olduğu akşam 21.00'den 00.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı toplu ulaşım araçları seyreltilmiş olarak sefer yapmaya başladı.

22 hat sefer yapacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 Aralık Cuma saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi sabah 05.00'e kadar, sağlık personeli, kamu ve diğer çalışması zorunlu vatandaşların ulaşımını sağlamak için sefer sayısı artırıldı. Daha önce açıklanan 17 hatta vatandaşlardan gelen talep üzerine 5 yeni hat daha eklendi. Hafta sonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait siyah plakalı 32 araç 22 hat üzerinde seferlerine devam edecek.

Otobüsler saat 06.00-21.00 arası çalışacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, VF01,VF02, AC03, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, VS18, MD25, KC35, MF40, VF66, TK51, DM86, 600 levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma kısıtlama olan günlerde seferlerine devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ilk seferine 06.00'da başlayacak olan toplu ulaşım araçları son seferini 21.00'de yapacak. Seferler, 60 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Kısıtlamada çalışacak toplu ulaşım hattı sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada çalışacak toplu ulaşım hattı sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı - Son Dakika


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