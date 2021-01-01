Kısıtlamada Cuma namazı kılındı - Son Dakika

Kısıtlamada Cuma namazı kılındı
01.01.2021 14:16
Kısıtlamada Cuma namazı kılındı Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı.
Kısıtlamada Cuma namazı kılındı
İSTANBUL - Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşlar, evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazını kıldı.
Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında yılbaşı nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek kısıtlama ile ilgili yapılan bilgilendirmede vatandaşların, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gidebileceği belirtilmişti. Vatandaşlar, alınan karar doğrultusunda, evlerine en yakın camiye giderek namazlarını kıldı.
Son Dakika Son Dakika! Erdoğan'dan Fikri Sağlar'ın başörtü açıklamasına tepki: CHP'nin faşizan anlayışının bir yansımasıdır Ukrayna Başbakanı'ndan dikkat çeken video mesajı! Dostluk bölümünde Erdoğan'la görüntüsü yer aldı Havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui ile ilgili doktorundan ilk açıklama geldi Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi