Kısıtlamada denetimler sürüyor - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri yollarda denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz Perşembe saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecekken, ekipler tarafından yapılan denetimler sürdürülüyor. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aksu Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimde ekipler araçları tek tek durdurarak, sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda izin belgesi olup olmadığı kontrol edilirken, maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. - İSTANBUL