Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu - Son Dakika

Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu

14.12.2020 13:52
Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 7 gün 24 saat görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin sahadaki çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, tedbirle uyan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 7 gün 24 saat görev başında olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin sahadaki çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, tedbirle uyan tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Oluşturduğu nöbetçi ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşlar ile acil ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini gideren Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan sürdürdü. 52 farklı bölgede görev yapan itfaiye istasyonları, 188 Cenaze, Büyükşehir DESKİ 185 Çağrı Merkezi, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve diğer nöbetçi birimleriyle hizmetlerine devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sokağa çıkma kısıtlamasında ekiplerin çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü'nün eşlik ettiği Başkan Zolan, Emek Caddesi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde mazgal değişimi ve temizliği yapan ekiplerle bir araya geldi.

"Tedbirlere uyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum"

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar için mesai yapan esnaflara ziyarette bulunan Başkan Zolan, bölgede görev yapan taksi esnafı ile bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi. Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Bu güzel şehir için taş üstüne taş koyulmasında emeği olan herkesten Allah razı olsun. Tedbirlere uyan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bizler sahada vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnşallah alınan bu tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu
Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu
Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu
Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu
Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu

Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Koronavirüs, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıklarına siber saldırıda Rusya iddiası ses getirdi! Büyükelçilik'ten yanıt gecikmedi Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı Uyuşturucu iğneyle öldürülen köpeklerin suçlusu belediye personeli çıktı! Çalışanlar açığa alındı         
12:38
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek         
11:10
Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır         
11:05
Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi Yerli ve milli koronavirüs aşısında Faz-1 çalışmaları tamamlandı! Hiçbir yan etki görülmedi         
10:48
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
"Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor         
09:40
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi         
09:30
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 14:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada Denizli evde kaldı, Büyükşehir yardıma koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei