Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz' - Son Dakika

Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz'

07.02.2021 01:23

Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı.

Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz'

Kısıtlamada derbiyi izlemeye gidenlerin ve arkadaşına ilaç götürmeye çalışanların bahanesi işe yaramadı

Adana'da 100 polis, 200 bekçiyle kısıtlamayı ihlal edenlere uygulama

ADANA - Adana'da 100 polis, 200 bekçiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir vatandaşın derbiyi izlemek dışarı çıktığında söylediği bahaneyle başka bir vatandaşın taksiyle dışarı çıktığında söylediği bahane işe yaramadı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 100 polis, 200 bekçiyle kısıtlamayı ihlal edenlere yönelik kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirildi.

Seyhan İlçesi'ne bağlı Mavi Bulvar üzerindeki uygulamada ise ekipler durdukları bir taksinin içerisindeki 'Arkadaşıma acil ilaç götürdüm' diyen kadından belge istedi ancak belgesi olmadığından dolayı ceza kesildi. Gazetecilerin 'Ne için dışarı çıktınız?' diye sorduğu kadın ardından 'Anneme acil ilaç götürmüştüm' dedi.

Aynı bulvar üzerinde başka bir aracı durduran ekipler içerisinde çiğköfteci olduğunu beyan eden ve derbiyi seyretmek için dışarıya çıktığını belirten kişiye hem maske hem de kısıtlama ihlali gerekçesiyle cezai işlem uyguladı.

Ayrıca ekipler durdukları bir otomobildeki 4 kişiye kısıtlama ihlalinden cezai işlem uygularken araç şoförünün 'Kadın hasta bari ona ceza yazmayın. Hasta kadına ceza mı yazılır?' demesi dikkat çekti.

Öte yandan ekipler hırsızlık, tehdit ve motosiklet hırsızlığı suçlarından aranan 5 kişiyi yakaladı. Düzenlenen uygulamada 7 uyuşturucu hap, 1,41 gram esrar, 3,5 gram kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 31 fişek, 1 kurusıkı tabanca ile 1 şasesi kazılı motosiklet ele geçirildi. 1 tekel bayiye ise açılış-kapanış saatlerine uymamaktan idari işlem uygulanırken toplamda 58 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz'
Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz'
Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz'
Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz'

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Polis, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne tepki gösterdi Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı         
00:03
Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti         
23:02
Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı         
22:26
Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı         
21:57
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı         
21:25
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 02:09:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada dışarıda yakalandı, bahanesi şaşırttı...'Hasta kadına ceza yazılmaz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei