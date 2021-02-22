Kısıtlamada drift atan sürücüye 7 bin TL'ye yakın para cezası kesildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sanayi sitesi içerisinde otomobili ile dirift attığı tespit edilen şahsa 7 bin TL'ye yakın trafik cezası kesildi. Sorumsuz sürücünün dirift attığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir şahıs 03 AAD 557 plakalı otomobili ile sanayi sitesinde drif atmaya başladı. Yolun boş olmasını fırsat bilen şahıs otomobili ile neredeyse bütün trafik kurallarını hiçe sayarak aracı ile drift attı. Olayın görenler durumu polise bildirince harekete geçen ekipler bölgedeki MOBESE kameralarını incelediklerinde şahsın Ali K., isimli şahıs üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Polis ardından aracın plakasını belirleyerek ilgili trafik kanunu maddelerinden toplamda 7 bin TL'ye yakın para cezası kesti.

Sorumsuz sürücünün aracı ile uzun bir süre drift attığı anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR