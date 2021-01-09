Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı - Son Dakika

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

09.01.2021 14:37
Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle drift yaparken yakalanan F.Y., "Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye polisle tartıştı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle drift yaparken yakalanan F.Y., "Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye polisle tartıştı. 17 bin 650 lira ceza kesilen F.Y., devlete hakaret edip, terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Serik ilçesi Kökez Mahallesi cuma pazarı mevkiinde bugün öğleden sonra sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu sırada bir sürücünün 07 LU 923 plakalı otomobille drift yaptığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, drift yapmaya devam eden sürücüyle karşılaştı. Aracı durduran ekipler sürücü F.Y.'yi (19) yakaladı. Polis ekipleri gözaltına alınan F.Y.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'tescilli aracı plakasız kullanmak', 'araç üzerinde teknik değişiklikleri bildirmemek' ve 'drift yapmak' suçlarından toplam 14 bin 500 lira para cezası uyguladı. Aynı sürücüye daha önce de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı, dün akşam saatlerinde de polisten kaçtığı belirtildi.

Cezai işlem sırasında sürücü F.Y., "Video çekmeyin utanırım. Cezmi bak ünlü olduk" dedi. Polise itiraz eden F.Y., "Sosyal medyada paylaşılan benim aracım değil. O arabada film var, benim arabada film yok. Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin" diye konuştu. Ayrıca devlete hakaret ettiği belirtilen sürücü, "Ben PKK'lıyım. Lan" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

F.Y., cezai işlem uygulanması sırasında devlete hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı için de işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. F.Y.'nin aracı ise polis tarafından trafikten menedilerek çekiciyle otoparka götürüldü. F.Y.'ye polis merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 TL ceza uygulandı. F.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı
Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı
Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı
Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı
Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada drift yaparken yakalandı, 'Yapmadım, ispatlayın' diye polisle tartıştı - Son Dakika


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