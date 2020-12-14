Kısıtlamada durdurulan sürücü "onunla husumetim var bilerek durdurdu" - Son Dakika

Kısıtlamada durdurulan sürücü "onunla husumetim var bilerek durdurdu"

14.12.2020 07:51
Kısıtlamada durdurulan sürücü

Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobil ile gezintiye çıkan sürücü, alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polisi uğraştırdı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobil ile gezintiye çıkan sürücü, alkolmetreyi üflememek için dakikalarca polisi uğraştırdı. Avukatımı çağıracağım diyen sürücü olay yerine eşini çağırdı. Olay yerine gelen eşide dakikalarca polisi uğraştırırken, polis ekiplerine, "Onun benimle takıntısı var, Bana kastın var, Geçmişten Husumetimiz var, Komşum zaten Aynı sokakta oturuyoruz" dedi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları İzmir istikametinden gelmekte olan Fuat S., (52) idaresindeki 06 BIN BC 196 plakalı otomobili Acemler kavşağında durdurdu. Denetim yapan ekipler Fuat S., isimli sürücüyü durdurduktan sonra kimlik kontrolü yaptı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye polis, alkolmetreyi üfletmek istedi. Ancak sürücü çeşitli bahanelerle polise karşı koydu. Fuat S. ve eşi dakikalarca polisi uğraştırırken ortaya ilginç diyaloglar çıktı. Polise zorluk çıkaran sürücünün ehliyetine el konulurken sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske takmadığı, alkollü araç kullandığı, caddede siğara içmek ve alkol metreyi üflemediği için yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.

Hastaneye gidiyorum

Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı sürücü, gazetecilere" Hastaneye gidiyordum arkadaşlar yolu durdurdular. Hastaneye gidelim kan tahlili verelim çıkarsa ehliyetimi vereyim. Siz burada oyun yapıyorsunuz ya onun için" dedi.

Bana takıntısı var

Sürücü polis ekiplerine " elindeki alkolmetreyi bir saattir üflüyorum. O polisin biraz bana takıntısı var. O beni tanıyor. Bende diyorum ki gazeteci arkadaşlarla birlikte hastaneye gidelim eğer ki bende alkol çıkarsa ehliyetimi vermekte sıkıntı yok. " dedi.

Geçmişten gelen husumetimiz var

Gazetecilere "Trafik polisi ile eskiden husumetimiz var o yüzden durdurdu. Şimdi bana diyor ki ehliyetini vereceksin. Bir saattir cihaza üflüyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ne yapayım şimdi adam zorla durdurmuş benle husumeti olduğu için komşum zaten aynı sokakta oturuyoruz. Sağlık ekibini çağırmam ehliyetine el koyacağım diyor" dedi.

Avukatımı çağıracağım dedi eşini çağırdı

Olay yerine gelen eşi " ben neden alamıyorum arabayı vekalet var. Alkolü filan değil ben evden normal gönderdim. Hastaneye gönderin" dedi.

Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise çekici tarafından otoparka götürüldü. - BURSA

Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu
Kısıtlamada durdurulan sürücü onunla husumetim var bilerek durdurdu

Koronavirüs, Otomobil, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada durdurulan sürücü 'onunla husumetim var bilerek durdurdu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti Bir süredir ÇGHB 2'de görülmeyen Yılmaz Erdoğan, yeni bir film projesi için koltuğunu Eser Yenenler'e devretti         
00:00
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek         
22:26
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor FOX TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı 7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 08:01:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada durdurulan sürücü "onunla husumetim var bilerek durdurdu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei