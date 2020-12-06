Kısıtlamada, Edirne'deki sokak hayvanlarını nöbetleşe beslediler - Son Dakika

EDİRNE'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanseverler, sokak hayvanlarını aç kalmamaları için nöbetleşe besledi. Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, hazırladıkları çizelgeyle şehrin belli noktalarına dağılarak, vatandaşlardan gelen kuru ve yaş mamalarla besleme yaptıklarını belirterek, "Tabii ki her köpeği sokak sokak besleme imkanımız ne yazık ki yok ama en azından toplu olan bölgeler için bir besleme çizelgemiz var ve onu uygulamaya çalışıyoruz. Bu çizelgenin devam etmesi özellikle bizlere gelecek mama bağışlarına bağlı" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne'deki hayvansever dernekler, sokak hayvanlarının aç kalmalarını önlemek için çalışmalarını oluşturdukları çizelge ile sürdürdü. Çizelgeyle nöbetleşe besleme etkinliği yapan dernekler, kendi bölgelerinde toplu yaşayan sokak hayvanlarına, vatandaşlardan gelen bağışlarla edindikleri yaş ve kuru mamaları dağıttı.