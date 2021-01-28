Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar - Son Dakika

Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar

28.01.2021 09:52

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç, 'Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar' diyerek sandalyesini geri istedi.

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç, 'Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar' diyerek sandalyesini geri istedi. Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen 27 Aralık Pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kimliği belirsiz 3 kişi bedensel engelli Murat Karakuş'un (18) evinin önünde bulunan akülü tekerlekli sandalyesini motosikletin sepetine yükleyip götürdü. Sabah kalktığında sandalyesini yerinde göremeyen Karakuş, önce etrafa ardından da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Kameradan hırsızların akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gören genç, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı ancak aradan geçen 1 ayda hırsızlar yakalanamadı.

"1 AYDIR YERDEYİM"

'Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar' diyerek feryat eden Murat Karakuş, "Ben burada 4 yıldır oturuyorum ve sandalyemi hep evin önüne koyarım. O gün sabah kalktığımda akülü arabamı yerinde bulamadım. Kameraya baktığımızda ise 3 kişinin gelip sandalyeyi motosiklete yüklediğini gördüm. 1 aydır yerdeyim" ifadelerini kullandı.

Hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri isteyen Karakuş, "Lütfen akülü tekerlekli sandalyemi geri getirsinler. Hiç kimse yıllardır akülü arabamı tenezzül edip almadı. Buradan onlara sesleniyorum akülü arabamı getirsinler. Bu kadar insanlar karaktersizlermiş. İnsanlarda merhamet denen bir şey yok. Bu benim hayatım. Benim ayaklarımı değil kalbimi çaldılar. 1 aydır yerdeyim. Çıkamıyorum evden. Sürünerek mi çıkayım dışarı. Bir an önce Allah rızası için akülü arabamı getirsinler. Yalvarıyorum. Alacak durumumuz da yok. Bir tane bile ayağım tutmuyor. Biri tutsa en azından bastonla bir yerlere giderim. Hırsıza yalvarıyorum lütfen getirsinler" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar
Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar
Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar
Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar

Hırsızlık, Engelli, Aralık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Yaşlı adamın baltayla başına vurduğu karısı ağır yaralandı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu
Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi         
11:16
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:27:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada engelli gencin akülü tekerlekli sandalyesini çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei