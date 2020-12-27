Kısıtlamada evde ahşap ürünler yapıyorlar - Son Dakika

MUŞA'ta yaşayan Osman Demir, pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Demir, kuzeni Engin Sayılgan ile baş başa verip evde boş oturmak yerine ahşap kaşık, kepçe üretiyor.

Kent merkezindeki Saray Mahallesi'nde oturan Osman Demir, kuzeni Engin Sayılgan ile birlikte evinin salonunda testere, keser ve çeşitli kesici aletlerle ağaç kütüklerinden elde ettiği parçalarla ahşaptan kaşık, kepçe ve çeşitli ürünler yapıyor. Kısıtlama günlerinde hem vakit geçiren kuzenler hem de teknoloji ile kaybolmaya yüz tutan ahşaptan kaşık ile kepçe gibi ürünleri yaparak unutulmamasını sağlıyor.