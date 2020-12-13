KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR - Son Dakika

KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR

13.12.2020 10:39
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR, System.String[]

ÇOK sayıda İstanbullu Cuma akşamı başlayan ve Pazartesi sabahına kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasını, şehirdeki evlerinde geçirmek yerine İstanbul'un tatil ilçesi Şile'deki otellerde geçiriyor.

ÇOK sayıda İstanbullu Cuma akşamı başlayan ve Pazartesi sabahına kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasını, şehirdeki evlerinde geçirmek yerine İstanbul'un tatil ilçesi Şile'deki otellerde geçiriyor.

Cuma günleri saat 21.00 itibarıyla başlayan ve pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci hafta geride kaldı. Hafta sonları uygulanan kısıtlama nedeniyle çok sayıda İstanbullu, cuma akşamı yollara düşüyor. Pek çok vatandaşın tercihi ise İstanbul'un tatil ilçesi Şile. Cuma günü saat 21.00'den önce, özellikle Ağva'daki otellere giriş yapan vatandaşlar, pazartesi sabahına kadar şehirdeki evlerinde kapalı kalmak yerine, burada doğayla iç içe vakit geçiriyor. Otel işletmecileri ise talebin çok fazla olduğunu dile getirirken, tüm rezervasyon isteklerini karşılayamadıklarını söylüyor. Ağva'daki bir otelde, misafirlere daha fazla alan tanıyabilmek ve sosyal mesafe kuralını sağlayabilmek için tüm odalar hizmete açılmıyor. Yemek yenilen ortak alanlarda masalar arası mesafeye dikkat edilen otelde, odalar da düzenli bir şekilde temizlenerek dezenfekte ediliyor.

"TALEP ÇOK AMA OTELİ DOLDURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ağva'da bir otelin işletmeciliğini yapan Nuriye Canefe, talebin yoğun olduğunu belirterek, "Evet talep arttı. Çünkü bu 3 günü kimse evde geçirmek istemiyor. O yüzden yakın yerlere gitmek istiyorlar. Ağva da bunlardan biri. Talep fazla ama biz buna pek ayak uydurmuyoruz. Biraz daha kontrollü gitmeyi tercih ediyoruz. Gelen misafirlere daha fazla alan yaratmak için oteli doldurmamaya çalışıyoruz. Çünkü doğaya çıkmak istiyorlar burada, evde zaten kapalı kalıyorlar. Onun için böyle kontrollü bir şekilde gidiyoruz, memnunuz da." dedi.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"Otellerindeki  13 odanın, 8'inin hizmete açık olduğunu aktaran Canefe, "Aşı bulununcaya kadar böyle devam edeceğiz gibi gözüküyor. Geri dönüşler iyi. Belirli aralıklara gelen, sıkıldığı zaman gelen misafirlerimiz var. Sağlık Bakanlığı, İçişleri ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı alınması gereken önlemlerin hepsini aldık. Küçük bir otel olmamıza rağmen bunların hepsini yaptık. Misafirleri de sürekli uyarıyoruz. Hem hijyenlerine dikkat etmeleri hem maske takmaları için. Günlük temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimiz de sürekli devam ediyor. Bunun dışında da artık biraz da gelen misafirler kendilerini koruyacak. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"BÜTÜN GÜN EVDE KAPANMAKTANSA, BURADA BİRAZ NEFES ALIYORUZ"Kısıtlamayı Ağva'da geçirmeyi tercih eden finans sektöründe çalışan Esra Aslantepe, "Biz sürekli geliyoruz zaten. Hem hijyenine güvendiğimiz bir ortam. Evde takılmak yerine burada bu temiz, doğal ortamda temiz havada vakit geçirmeyi tercih ettik açıkçası. Öteki türlü bütün gün evde kapanmaktansa, burada en azından biraz ortalıkta dolaşıp, nehir kıyısında oturmak bile insana rahat nefes aldırıyor. Çünkü pazartesi günü tekrar işe başlayacağımız düşünülürse, bütün gün evde oturup dinlenmek de güzel belki ama biz doğa ile iç içe olmak istedik" diye konuştu.

"EVDE KISITLANMAK YERİNE DOĞADA KISITLANMAYI TERCİH ETTİM"Tedbirlere uyarak doğada iki gün geçirmek istediğini ifade eden Doktor Melih Güven, "İki gün evde kısıtlanmak yerine, doğada kısıtlanmayı tercih ettim. Burada kısıtladım kendimi. Doğal bir ortamda, kısıtlamalara, limitlere uyarak, sağlığımıza dikkat ederek, etrafa da zarar vermeyecek şekilde böyle bir ortamda, temiz hava ile birlikte olmak istedim" dedi.

"BİZ ÇOK GÜZEL BİR ORTAMDAYIZ"Cuma akşamı kısıtlama başlamadan hemen önce otele giriş yaptıklarını ifade eden Semih Aslantepe ise, "Biz İstanbul'a yakın olması sebebiyle burayı çok seviyoruz. Pandemi olmasa da hafta sonları geliyoruz. Şu anda da biz çok güzel bir ortamdayız. Allah İstanbul'da kalanların yardımcısı olsun. Dün akşam 08.30'da girişimizi nizami olarak yaptık. Pazartesi sabahı da yine evimize, işimize döneceğiz tekrar." diye konuştu.

Görüntü dökümü: -------------------------Akşamdan otellere gelenlerin arabaları-Otele giren misafirler-Akşam yemeği yiyenler-Otelde vakit geçiren misafirler-Odanın hazırlanması ve dezenfekte edilmesi-Misafirler ile röp.-Otel işletmecisi ile röp.-Muhabir anonsları (Beyza Nur GÜLER)

-Genel ve detay


- İstanbul
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR
KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR

Pazartesi, İstanbul, Şile, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KISITLAMADA EVE KAPANMAK YERİNE DOĞAYLA İÇ İÇE OTELLERE GİDİYORLAR - Son Dakika


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