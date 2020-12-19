Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı - Son Dakika

Kısıtlamada futbol oynayan gençler polisi görünce lahana tarlasına kaçtı
19.12.2020 15:54
MUŞ'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip okul bahçesinde top oynayan gençler, polisi görünce lahana tarlasına kaçtı.
MUŞ'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip okul bahçesinde top oynayan gençler, polisi görünce lahana tarlasına kaçtı. Gençlerin, polisten kaçışı dron kameralarıyla görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında kentin dört bir yanında denetim yapan polis ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde 50 kişiyi aşkın bir grup gencin dışarı çıktığı ve bir okul bahçesinde futbol oynadığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis ekiplerini gören gençler, ara sokaklara ve lahana tarlalarından evlerine doğru kaçarak, gözden kayboldu. Gençlerin lahana tarlası ve ara sokaklardan kaçış anı dron ve kameralar tarafından kaydedildi.
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