Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar - Son Dakika

Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar

12.01.2021 10:38

Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar Tam amaçlarına ulaşmak üzereyken sahibini görüp otomobili bırakıp kaçtılar Kısıtlama saatinde otomobil hırsızlığı teşebbüsü kameralar tarafından kaydedildi Antalya'da hafta sonu gecesi kısıtlama saatinde park...

Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar

Tam amaçlarına ulaşmak üzereyken sahibini görüp otomobili bırakıp kaçtılar

Kısıtlama saatinde otomobil hırsızlığı teşebbüsü kameralar tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'da hafta sonu gecesi kısıtlama saatinde park halindeki otomobili gözlerine kestiren hırsızlar otomobili çalıştıramayınca iterek götürmeye çalıştılar.Aracın camını kırıp kapılarını açarak düz kontak yoluyla çalıştırmaya uğraşan kimliği belirsiz iki şüpheli, çalıştırmayı başaramayınca aracı iterek götürmeye kalktı. Hırsızların bu çabası, o anda işyeri çevresinde devriye gezen otomobilin güvenlik görevlisi sahibini görüp kaçmalarıyla son buldu.

İlginç hırsızlık teşebbüsü Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak bir şirkette ç alışan Engin Erol, her zaman olduğu gibi işyerine gelip otomobilini park etti. Gece saatlerinde dışarı çıkıp şirket bahçesinde devriye görevi yapan Erol, otomobilinin yerinde olmadığını fark etti. Otomobilini aramaya başlayan Erol, park ettiği yerden 50 metre uzaklıkta 2 kişinin bir otomobili iterek götürmeye çalıştığını gördü. Hemen o tarafa yönelen Erol'u gören iki kişi otomobili bırakıp bekleyen başa bir araca binerek gözden kayboldu. Hemen 112 acil çağrı merkezini arayıp haber veren Engin Erol, aracındı kontrol ettiğinde arka kapı camını kırıldığını, direksiyonun alt bölümünün ise kırılarak kabloların dışarı çıkartıldığını gördü. Polis şimdi düz kontak yaparak çalıştıramadıkları aracı pes etmeyip iterek çalmaya çalışan hırsızları arıyor. Hırsızların çalıştıramadıkları aracı pes etmeyip iterek götürmeye çalıştıkları anlar güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Devriye görevi yaparken fark ettim

Mesai için iş yerine geldiğini ve aracının çalınmaya çalışıldığını devriye görevi yaparken gördüğünü söyleyen Engin Erol, " Gece sokağa çıkma saati olduğu halde aracımın camını kırarak, içeri girip düz kontak yapmaya çalışmışlar. Uğraşmışlar çalıştıramamışlar. Hatta kamera kayıtlarında geri geri kaktırarak çıkartmaya çalışmışlar. İş yerimde ben de devriye esnasında aracımın yerinde olmadığını fark ettim. Ben o anda baktığımda hırsızların aracımdan çıktığını gördüm. Bunlar daha sonra başka bir araçla ticari gibi bir araçla olay yerinden hızlıca aracı bırakıp, başka bir araçla kaçtılar. Ben bu olayı daha sonra polis ekiplerine haber verdim. Sağ olsun yardımcı oldular. Kamera kayıtlarına baktılar iki kişi birden çalmaya çalışmışlar. Ben aracımı yerinde göremeyince o anda şok oldum. Yani ilginç bir olay sokağa çıkma yasağında o insanlar dışarda nasıl geziyor. Arabayı çalmak için 1 saat uğraşmışlar. Bizim de şansımızdan o anda kontrol edesimiz geldi. Şans eseri dışarı çıktık ve karşılaşınca da beni görünce kaçtılar. Aracı boşa alıp geri geri başka bir cadde yoluna 50 metre iterek kaktırarak götürmüşler. Tam benim olduğum bölgede vuku buluyor. Beni görünce başka bir araçla kaçtılar" diye konuştu.

Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar
Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar
Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar
Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar

Güvenlik Görevlisi, Otomobil, Antalya, Kamera, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada geldiler, çalıştıramadıkları otomobili iterek çalmaya çalıştılar - Son Dakika


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