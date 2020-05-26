Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler - Son Dakika

Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için Edirne Valiliği'nden izin alan hayvansever dernekler, nöbetleşe besleme programı oluşturdu.

Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler, System.String[]

TÜRKİYE'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için Edirne Valiliği'nden izin alan hayvansever dernekler, nöbetleşe besleme programı oluşturdu. Gönüllü hayvanseverler, her gün şehirde dağılıp, belli noktalara mama bıraktı. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, sokağa çıkma kısıtlamasında kentte günde 2 bin 500'e yakın sokak hayvanının beslendiğini söyledi.

Edirne'de hayvansever dernekler, Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için çizelge oluşturdu. Edirne Valiliği'nden izin alarak her gün kendi bölgelerine giden gönüllüler, sokak hayvanları için mama bırakırken, bir yandan da sağlıklı şartlarda barınıp barınmadıklarını kontrol etti.

'GÜNDE 2 BİN 500 HAYVAN BESLENİYOR'

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, Ramazan Bayramı'ndaki kısıtlamada sokak hayvanlarını besleyebilmek için gerekli kurumlarla iletişime geçtiklerini, yapılan iş bölümü ile dernek gönüllülerine belli bölgelerin verildiğini belirtti. Islattı, "Gerekli izinlerimizi yazdırdık. Hepimiz kendimize yakın olan, gidebileceğimiz bölgeleri belirledik. Şu an Edirne'de bütün hayvansever arkadaşlarımız, şehir merkezi de dahil olmak üzere bütün bölgelerde besleme yapıyor. Sokak hayvanlarının zaten elimizden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyorduk. Bayramda da onları yalnız bırakmadık" dedi.

'EDİRNE'DE TEK BİR SOKAK HAYVANI AÇ BIRAKILMADI'

Edirne genelinde günde yaklaşık 2 bin 500 hayvanın beslendiğini söyleyen Islattı, "Benim gezdiğim bölgelerde ben sadece yaklaşık 300 hayvanı besliyorum. Edirne geneli ve ilçeleri dahil edersek tüm arkadaşlarımız 2000- 2500 hayvan besliyor. Zaten bir WhatsApp grubumuz var 'Edirne Acil Besleme' diye. Hepimiz oradayız. Oradan haberleşiyoruz. Yine aynı gruptan mama yardımı da yapabiliyoruz arkadaşlarla birlikte. Ben Edirne'de bu işi çok iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü 9'uncu hafta ve Edirne'de tek bir sokak hayvanını aç bırakmadık diyebilirim" diye konuştu.

BİSİKLETLERİYLE GİTTİLER

Öte yandan Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği Bisiklet Grubu (TUYUBİS), Edirne'de 'eski çöplük' olarak bilinen bölgedeki sokak hayvanlarını beslemeye toplu halde bisikletleriyle gitti. UYUBİS Koordinatörü Basri Güney, buradaki köpeklerin bakımsızlıklarına dikkat çekerek, "Buradaki hayvanlar bir şekilde hayvanseverler yardımıyla karınlarını doyuruyorlar, fakat hayvanların bakımsızlığı dikkatimizi çekti. İç ve dış parazitleri çok fazla var. Özellikle göz çevrelerinde çok hastalıkları görünüyor. Bu konuda veterinerlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'HAYVANLARIN ACI ÇEKMESİ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

TUYUBİS üyesi Nursel Dinler ise bölgedeki köpeklerin bakımsızlıklarından dolayı hasta olduğunu ve acı çektiğini anlattı. Dinler, "Tatilde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların aç kalmaması için burada besleme yapıyoruz. Burada beni en çok üzen şey hayvanların acı çekiyor olması. Evet, gelen geçen yemek atıyor ama hayvanlar hastalıklı, umarım en kısa zamanda buna bir çare bulunur" diye konuştu.

Edirne Doğa Çevre ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (EDSHAYKO) Başkanı Simge Çalışkan da sokak hayvanlarının bakımı için yardım eli uzatılmasını istedi. Çalışkan, "Her hafta buraya geliyoruz, hayvanları besliyoruz fakat sadece beslemekle olmuyor ne yazık ki. Hepsi çok hasta. Biz yardım istiyoruz insanlardan. En azından tedavileri için yardım eli uzatılması gerekiyor" dedi.


Edirne Valiliği, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Cem Uzan torun sahibi oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı         
13:36
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var         
13:28
Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı Süper model Maria Liman çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaştı         
13:01
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor         
12:53
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak         
12:26
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti         
12:16
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir         
11:58
Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı Floyd Mayweather'ın hiçbir önlem almadan parti düzenlemesi, ABD'de büyük tepki topladı         
11:54
4 büyük otobüs firması, 4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu         
11:48
İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi İki yüzle doğan yavru kedi hayata 3 gün tutunabildi         
11:48
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti         
11:41
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi         
11:19
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler         
11:17
FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi FIFA, kadın futbolcuları taciz ettiği iddiasıyla Haiti Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Bart'a 90 gün men cezası verdi         
11:13
Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı Omzundaki dövmeyi yarı çıplak şekilde paylaşan oyuncu Ester Exposito, 6 milyon beğeni aldı         
11:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddeden Cavani için Inter ve Atletico Madrid transfer yarışına girdi         
10:58
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz         
10:46
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü         
10:38
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı         
10:27
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti 21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti         
10:11
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti         
09:55
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti         
09:52
Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring'den akıllara durgunluk verecek iddia: Yer altına açılan gizli bir kapı var         
09:48
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum         
09:46
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış         
09:23
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı         
09:19
Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki? Club Brugge efsanesi Verheyen, Diagne transferine tepkili: Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?         
09:05
WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor         
08:54
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı         
08:37
Sunucu Seda Akgül, fiziği hakkında yapılan kötü yorumlara isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Sunucu Seda Akgül, fiziği hakkında yapılan kötü yorumlara isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 14:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada, günde 2 bin 500 sokak hayvanını beslediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]