Son dakika... Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı
09.12.2020 15:42
Gelen son dakika haberine göre - Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
- Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı
AĞRI - Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı Cuma gecesinde saat 23: 55 sularında Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtlarda hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.
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