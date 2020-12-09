Son dakika... Ağrı'da hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Tüm Türkiye 'de sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı Cuma gecesinde saat 23: 55 sularında Ağrı merkez çevreyolu üzerinde bulunan bir apartmanın içinden bisiklet çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Kayıtlarda hırsızların rahat tavırları ise dikkat çekti.

Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim