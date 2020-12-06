Kısıtlamada iki grubun bıçaklı kavgası: 4 yaralı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis kavgaya karışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ş.T., Y.K., C.K., ve C.K., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS TOPLANANLARA UYARI ANONSU YAPTIOlay yerinde güvenlik önlemi alan polis, mahallede toplanan gruplara zırhlı araçlardan anons yaparak, evlerine girmeleri konusunda uyardı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışanlara ayrıca kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uyguladı.