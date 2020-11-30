Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı - Son Dakika

Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
30.11.2020 11:32
- Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı Sakarya'da şehir merkezine inen domuz cep telefonu ile görüntülendi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından bir süre sonra yemek bulmak için caddeye inen yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu...
- Kısıtlamada insanlar evdeyken sokaklar ona kaldı
Sakarya'da şehir merkezine inen domuz cep telefonu ile görüntülendi
SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından bir süre sonra yemek bulmak için caddeye inen yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bir vatandaş tarafından caddeye inen yaban domuzu görüldü. Aç kaldığı için caddeye inerek yemek arayan yaban domuzu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaban domuzu daha sonrasında bölgedeki ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.
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