Kısıtlamada iş yerinden 200 bin TL değerinde telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 4 şüpheli, otomatik kepenginin alt kısmını yırtıp, camını kırarak içeri girdikleri telefon bayisinden yaklaşık 200 bin TL değerindeki 100'ün üzerinde cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, saat 03.15'te Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Zilan'a ait cep telefonu bayisinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 4 şüpheli, bir süre uğraştıktan sonra otomatik kepengin alt kısmını yırtıp, camı kırdıktan sonra dükkana girdi. Şüpheliler, kilitli olan iki çekmeceyi de kırarak, içinde bulunan 100'ün üzerindeki telefonu alarak kayıplara karıştı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekiplerinin durumu bildirdiği Hüseyin Zilan iş yerine geldiğinde yaptığı kontrolde 100'ün üzerinde telefonunun kayıp olduğunu gördü. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.