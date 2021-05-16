KISITLAMADA İZİNSİZ TRAFİĞE ÇIKAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI - Son Dakika

İsrail'in çok güvendiği Demir Kubbe delindi! Atılan 2 bin 300 füze zalimleri felç etti

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimde izin belgesiz trafiğe çıkan sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı.

Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde yapılan denetimde polisler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsüne 'izin belgesi' soruldu. İzin belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücü, ehliyetinin de yanında olmadığını söyledi. Ancak yapılan kimlik tespitiyle adı açıklanmayan sürücünün ehliyetine, daha önce yakalandığı bir denetimde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu anlaşıldı. Yeniden yapılan testte de alkollü çıkan sürücüye 3 ayrı idari ve trafik cezası kesildi. Sürücü, polis merkezine götürüldü.