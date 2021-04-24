Kısıtlamada kafede yemek yiyince ceza yediler - Son Dakika

Kısıtlamada kafede yemek yiyince ceza yediler
24.04.2021 15:44
DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de faaliyetlerine devam eden bir kafede akşam saatlerinde yemek yenildiğini fark eden polis ekipleri şahıslara cezai işlem uygularken, kafede zabıta ekiplerince mühürlendi.
DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce'de faaliyetlerine devam eden bir kafede akşam saatlerinde yemek yenildiğini fark eden polis ekipleri şahıslara cezai işlem uygularken, kafede zabıta ekiplerince mühürlendi.
Korona virüs salgını kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekipler denetimlerini sıklaştırdı. En çok vaka artışının yaşandığı il olan Düzce'de yapılan denetimler esnasında şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren bir kafe içerisinde 5 kişinin yemek yediğini fark eden polis ekipleri işletmeye baskın düzenledi. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesi ile toplamda 21 bin 845 lira para cezası uygulanırken, işletme Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - DÜZCE
Son Dakika Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Kısıtlama saatinde başka semte alışverişe gitmeye kalkan gence ceza kesildi