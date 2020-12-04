Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı - Son Dakika

Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

04.12.2020 09:11

Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı Otomobillerinin yolda arıza yaptığını söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan polis uygulamasına otomobilleri ile giren 3 gence, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak'...

Kısıtlamada Kahramanmaraş- Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

Otomobillerinin yolda arıza yaptığını söylediler, ceza yemekten kurtulamadılar

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan polis uygulamasına otomobilleri ile giren 3 gence, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan 12 bin 250 TL para cezası kesildi. Kahramanmaraş'tan yola çıktıkları belirten gençler, yolda otomobilleri arıza yaptığı için kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 46 LP 951 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Z.A., E.T., ve E.V, Bursa'da yaşayan akrabalarının hastalandığını bu sebeple Kahramanmaraş'tan yola çıktıklarını, ancak araçlarının Ankara'da arıza yaptığını bu nedenle kısıtlama saatine yetişemediklerini belirtti. Ancak polis ekipleri 3 gence 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uyguladı. Cezanın ardından kameralara konuşan gençler, "Kahramanmaraş'tan geldik, aracımız yolda arıza yaptığı için geciktik. İzin belgemiz yok, ceza alacağımızı bilmiyorduk. Arkadaşımızın annesi rahatsızlandığı için Bursa'ya geldik" dedi.

Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı

Kahramanmaraş, Polis, Bursa, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı - Son Dakika


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