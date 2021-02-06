Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası - Son Dakika
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Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası

Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası

06.02.2021 20:13

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan 17 kişiye 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan 17 kişiye 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da ülke genelinde denetimler devam ediyor. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan  17 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunları uyarınca toplamda 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası - Son Dakika
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