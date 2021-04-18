Sokağa çıkma kısıtlamasında, kahvehanede oyun oynarken yakalandılar - Son Dakika

- Sokağa çıkma kısıtlamasında, kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından ruhsatsız bir kahvehaneye yapılan baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişi oyun oynarken yakalandı.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir kahvehanede, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek oyun oynadığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen iş yerine baskın yapıldı. Kahvehanede oyun oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından şahıslara korona virüs kararlarını ihlal ettikleri gerekçesi ile para cezası kesildi.