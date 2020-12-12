Kısıtlamada kaldırımları işgal eden flama, duba ve araç lastiklerini topladılar - Son Dakika

Kısıtlamada kaldırımları işgal eden flama, duba ve araç lastiklerini topladılar
12.12.2020 15:56
VAN'ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnaf tarafından yol ve kaldırımlara bırakılan flama, duba ve araç lastiklerini topladı.
VAN'ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnaf tarafından yol ve kaldırımlara bırakılan flama, duba ve araç lastiklerini topladı.
Erciş İlçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokak kısıtlamasında ilçede cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, esnaf tarafından yola ve kaldırımlara bırakılan, yayaların geçişlerini engelleyen flama, duba ve araç lastiklerini topladı. Ekipler topladıkları malzemeleri kamyona yükleyip boş bir alana götürerek imha etti.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven Cunda'ya yerleşti Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubaya 2 kez müebbet ile 24 yıl hapis Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş