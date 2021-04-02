Kısıtlamada kanlı eğlence: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı (2) - Son Dakika

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, yasak olmasına rağmen açık olan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan tabanca, bıçak ve cam parçalarının kullanıldığı 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 6 kişinin de yaralandığı kavgada, 10 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,