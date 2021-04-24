Kısıtlamada kapalı mağazanın sahibine ulaşıp, mahsur kalan kediyi çıkardılar - Son Dakika

Kısıtlamada kapalı mağazanın sahibine ulaşıp, mahsur kalan kediyi çıkardılar

VAN'ın Erciş ilçesinde, perşembe akşamı mobilya mağazasına giren ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerinde mahsur kalan kedi, çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, perşembe akşamı mobilya mağazasına giren ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan iş yerinde mahsur kalan kedi, çevredekilerin fark etmesiyle kurtarıldı. Mağazanın sahibine ulaşılmasıyla kedi, içeriden çıkarıldı. Erciş'in Van Yolu Caddesi'nde bulunan mobilya mağazasına, perşembe akşamı girdiği tahmin edilen kedi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yeri açılmadığı için içeride mahsur kaldı. Kısıtlamadan muaf olup, dışarı çıkanların mağaza önünden geçerken, sesini duymalarıyla kedinin içeride olduğu anlaşıldı. İlçe sakinlerinden Zafer Albayrak, mağazanın reklam tabelasından sahibine telefonla ulaşarak, durumu bildirdi. Bu sırada kedinin aç kaldığını da fark eden Albayrak, mağazanın kapısının altındaki boşluktan yiyecek verdi. Kısa sürede gelen mağaza sahibinin kepengi açmasıyla kedi, dışarı çıkarıldı.



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