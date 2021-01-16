Kısıtlamada kar topu oynayan çocuklar siren sesini duyunca böyle kaçtı - Son Dakika

Kısıtlamada kar topu oynayan çocuklar siren sesini duyunca böyle kaçtı
16.01.2021 23:33
Kısıtlamada kar topu oynayan çocuklar siren sesini duyunca böyle kaçtı Kar yağışı kısıtlamayı unutturdu Bursa'da yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, sokakta kar toplu savaşı yaptılar Bursa'da 16.00'da başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kısıtlamada kar topu oynayan çocuklar siren sesini duyunca böyle kaçtı
Kar yağışı kısıtlamayı unutturdu
Bursa'da yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, sokakta kar toplu savaşı yaptılar
- Bursa'da 16.00'da başlayan kar yağışı etkili oldu. Yer yer 15 cm'yi bulan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, kar topu savaşı yaptılar. Kısıtlamada kar topu savaşı yapan çocuklar, radyodan siren sesini duyunca kaçtılar. Kar yağışına yaz lastikleriyle yakalanan sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Yokuş çıkmakta zorlanan araç sürücüleri geri dönmek zorunda kaldı.
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