Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı - Son Dakika

Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı

13.12.2020 18:35
Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı, System.String[]

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken kuşları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri besledi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken kuşları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri besledi.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanda binlerce kuş bulunuyor. Meydanın sembollerinden biri haline gelen kuşlar, vatandaşlar tarafından besleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuşlar HAYTAP gönüllüleri ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri tarafından yemlendi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, tarihi meydanın kuşlarını sık sık ziyaret ederek beslediklerini söyledi.

Özellikle kısıtlama döneminde kuşların yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini vurgulayan Kökgöz, "Kastamonu insanı fırsat buldukça kuşları besliyor ama kısıtlama döneminde kimse dışarı çıkamadığı için kuşlara bakmak bize düştü. AK Parti Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kaya, Kadın Kolları üyeleri ve HAYTAP gönüllüleriyle besleme yaptık." dedi.

Kısıtlama günlerinde her zaman sokakta olacaklarını belirten Kökgöz, destek veren herkese teşekkür etti.

Hayvan Hakları Federasyonu, Kastamonu, AK Parti, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomi yönetimini eleştirdi: Bana masal anlatıyorsunuz Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada
Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti         
18:44
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi         
17:55
ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı         
17:27
Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı Kiracı-ev sahibi tartışmasına müdahale eden ekiplere bıçaklı saldırı: 2 polis yaralı         
16:41
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi         
15:45
Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti Bodrum'da çıkan fırtına milyonluk tekneyi alabora etti         
15:27
1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı         
13:29
Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı         
12:49
Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar         
11:51
Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı         
11:36
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 19:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada Kastamonu'nun tarihi meydanındaki kuşlar unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei