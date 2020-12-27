Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlalden 900'er lira para cezası kesildi.

Olay, şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900'er lira para cezası kesildi. Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.