Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası - Son Dakika

Kısıtlamada kavga eden 3 kişiye gözaltı ve para cezası
27.12.2020 18:06
KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlalden 900'er lira para cezası kesildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma kısıtlamasında kavga eden 3 kişi gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlalden 900'er lira para cezası kesildi.
Olay, şehir merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen nedenle kavga etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900'er lira para cezası kesildi. Cezanın ardından 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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