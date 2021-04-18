Kısıtlamada kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki (2) - Son Dakika

SÜRÜCÜ VE KIZ ARKADAŞINA CEZA

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yolda, drift yaptığı otomobiliyle yolda duran kız arkadaşının etrafında dönen ve jandarma ekiplerince yakalanan sürücüye, 13 bin 475 ceza uygulanarak, ehliyetine de el konuldu. Ekiplerce, sürücü ve kız arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan idari para cezası da uygulandı.