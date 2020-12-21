Kısıtlamada kumar merakı 22 bin TL'ye maloldu - Son Dakika

Kısıtlamada kumar merakı 22 bin TL'ye maloldu

21.12.2020 11:47
Kısıtlamada kumar merakı 22 bin TL'ye maloldu, System.String[]

Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde bir villada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir araya gelen 5 kişi kumar oynarken Jandarma ekiplerine yakalandı.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde bir villada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir araya gelen 5 kişi kumar oynarken Jandarma ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Ölüdeniz Mahallesinde bulunan bir villada Fethiye ve çevre ilçelerden gelen şahıslar tarafından kumar oynandığı bilgisi alındı.

Jandarma ekiplerinin belirlenen villada yaptığı aramada Ö.Y. isimli şahıs tarafından yer temin edilerek kumar (poker) oynattığı, N.Y. isimli şahsın kurpiyer olduğu, A.M.Ş., E.D. ve C.Ç. isimli şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

Olay yerinde 2 adet kumar maması, 8 deste iskambil kağıdı, 86 adet pul, bir adet hesapların kayıtlarının tutulduğu yaz boz ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahsa kumar oynamaktan 6 bin 125 TL ve Kabahatler Kanunu kapsamında 15 bin 900 TL olmak üzere toplam 22 bin 025 TL idari para cezası kesildi. - MUĞLA

Kısıtlamada kumar merakı 22 bin TL'ye maloldu

Türk Lirası, Jandarma, Ölüdeniz, Fethiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada kumar merakı 22 bin TL'ye maloldu - Son Dakika


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