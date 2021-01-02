Kısıtlamada kuralara uymayan 494 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kuralları ihlal eden 494 kişiye cezai işlem uygulandı.

Denetimlere ilişiklin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "1 Ocak 2021 günü karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 414, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 79 şahsa idari yaptırım uygulanmış, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 99 şahıs ise ikaz edilmiş, 262 işyeri denetlenmiştir" denildi. - GAZİANTEP