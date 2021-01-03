Kısıtlamada kurallara uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

Kısıtlamada kurallara uymayanlara ceza yağdı

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki gününde Gaziantep'te, kurallara uymayanlara ceza yağdı.

İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, meşke ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 934 kişiye cezai işlem uyguladı.

Pandemi tedbirlerinin yanı sıra kent genelinde trafik uygulamaları da devam ediyor. Kısıtlamanın ilk iki gününde uygulama noktalarında durdurulan 5 bin 746 araçta trafik kurallarını ihlal etiği tespit edilen 403 sürücüye cezai işlem uygulandı. 120 araç ise trafikten men edildi.