KISITLAMADA MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3-4 Mayıs tarihlerinde karayollarında makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 17 bin 508 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3-4 Mayıs tarihlerinde sivil polis araçlarıyla denetim yapıldı. Denetimlerde karayollarında araçların arasından makas atarak ilerledikleri tespit edilen 10 sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan sürücülerin araçlarıyla yaptıkları tehlikeli sürüş polis ekip otolarında bulunan kameralarla görüntülendi. Sivil polis ekipleri tarafından durdurulan sürücülere toplam 17 bin 508 lira para cezası kesildi.

Görüntü dökümü:

---------------Makas atan sürücü-Ceza kesilmesi

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