Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3-4 Mayıs tarihlerinde sivil polis araçlarıyla denetim yapıldı. Denetimlerde karayollarında araçların arasından makas atarak ilerledikleri tespit edilen 10 sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan sürücülerin araçlarıyla yaptıkları tehlikeli sürüş polis ekip otolarında bulunan kameralarla görüntülendi. Sivil polis ekipleri tarafından durdurulan sürücülere toplam 17 bin 508 lira para cezası kesildi.
Görüntü dökümü:---------------Makas atan sürücü-Ceza kesilmesi
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Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KISITLAMADA MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Son Dakika