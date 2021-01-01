Kısıtlamada minik yürekler kitapla ısınacak - Son Dakika

Kısıtlamada minik yürekler kitapla ısınacak

01.01.2021 13:19
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Zonguldak'ta, korona virüs salgını dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan çocuklara 10 bin adet hikaye kitabı dağıtılacak.

Zonguldak'ta, korona virüs salgını dolayısıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan çocuklara 10 bin adet hikaye kitabı dağıtılacak. "Minik yürekler kitapla ısınacak" sloganıyla yola çıkan dernek başkanı Savaş Çiloğlu, miniklere kitap hediye etti. Çiloğlu, kitapları bağışlayan iki iş adamına da teşekkür etti.

Zonguldak'ta kurulu Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu'nun, kitap dağıtımına eşlik eden İncivez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cevher de belediyece temin ettiği maskeleri, sokakta ve evlerinin önünde oynayan çocuklara kitaplarla birlikte verdi. Çocukların kitapları alır almaz okumaya başladıkları gözlemlenirken, mutlulukları da gözlerinden okundu. Çocuklar, bugüne kadar yeni yıla girerken kitap hediyesi almadıklarını, okuyacakları hikaye kitaplarına sahip oldukları için mutlu olduklarını, kendilerine kitapları verenlere de teşekkür ettiklerini söyledi. Aileler de yeni yıl hediyesi olarak çocuklarına hikaye kitabı dağıtılmasından duygulandıklarını ve teşekkür ettiklerini belirttiler.

İl genelinde 10 bin adet hikaye kitabı

Dernek Başkanı Çiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada İstanbul'da hayırsever bir iş insanı tarafından bağışlanan yaklaşık 10 bin adet çocuk hikaye kitabının, Zonguldak'ın il genelinde çocuklara dağıtımına yılın son gününde başladıklarını söyledi. Sosyal sorumluluk projesi kapsaminda kitapları il genelinde ki çocuklara ulaştıracak olmaktan dernekleri adına mutluluk duyduklarını anlatan Çiloğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 bin tane kitap İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından il genelindeki okulların kütüphanelerine, genç kızılay aracılığıyla da çocuklarımıza dağıtılacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne de bir miktar kitap vereceğiz. Çocuk evlerine de bu kitaplar verilecek. Bazı sivil toplum kuruluşları var bu işlere meraklı, onlara da kitapları vereceğiz. Onlar aracılığıyla 10 bin kitap çocuklarımıza dağıtılacak. Bu süreç zorlu bir süreç. Çocuklarımız evlerde kapalı mekanlarda kalıyor. İnternet, bilgisayar, televizyon ortamında kalıyor. Amacımız çocuklarımızın biraz olsun kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla bir slogan belirledik. Minik yürekler kitaplarla ısınacak diyoruz. Bize kitap bağışını yapan iki arkadaşımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

53 ayrı kitabın bir kısmı İncivez Mahallesi'nde dağıtıldı. Muhtar Hüseyin Cevher de katkı sağlayanlara teşekür etti. - ZONGULDAK

Kısıtlamada minik yürekler kitapla ısınacak
Kısıtlamada minik yürekler kitapla ısınacak
Kısıtlamada minik yürekler kitapla ısınacak
Kısıtlamada minik yürekler kitapla ısınacak

Zonguldak, Çocuk, Savaş, Kitap, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kısıtlamada minik yürekler kitapla ısınacak - Son Dakika


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