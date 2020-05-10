Kısıtlamada motosikletiyle polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Kısıtlamada motosikletiyle polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Yaralı sürücüye 3 bin 880 TL ceza kesildi

Kaza yapıp yaralandı, ilk yardımı kaçtığı polisler yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle dışarı çıkarak polisten kaçan 22 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaçtığı polislerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüye 3 bin 880 TL ceza kesildi.

Olay Gebze'nin Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fikret Necati A., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen plakasız motosikletiyle gezintiye çıktı. Mevlana Mahallesi'nde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, uzun kovalamaca sonucu Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek bir binanın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletletten savrulan sürücü, başından ağır yaralandı.

İlk müdahalesini dur ihtarına uymayarak peşine taktığı polis ekiplerince yapılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücüye sigortasız ve muayenesiz motosiklet kullanmaktan 730, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ise 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.