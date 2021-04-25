Kısıtlamada okey oynarken yakalandılar 27 bin 680 TL ceza yediler - Son Dakika

Kayseri'de kısıtlamada bir depoda okey oynayan 8 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalananlara 27 bin 680 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Musahacılı mahallesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir depoda okey oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, depoya baskın yaptı. Yapılan baskında 8 kişi okey oynarken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından okey oynayan 8 kişiye 27 bin 680 TL para cezası uygulandı. - KAYSERİ