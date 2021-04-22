Kısıtlamada okeycileri CİMER ihbarı yakalattı - Son Dakika

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir kafenin faaliyetlerine devam ettiğine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne yapılan ihbarın ardından iş yerine baskın düzenleyen polis okey oynayan 10 kişiye sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER'e yapılan merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin faaliyetine devam ettiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Belirtilen kafeye sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları denetimde iş yerinde okey oynandığını ve nargile sunumu yapıldığını belirledi. İş yerinde bulunan 10 kişiye sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden gerekli tutanak tutuldu. İş yerine de nargile sunumu ve yoğun sigara dumanının tespit edilmesi üzerine tutanak tutuldu. Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı tespit edilen işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi. - KONYA