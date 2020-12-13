İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı - Son Dakika

İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı

İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında lüks araçla gezen Suriye uyruklu 3 kadın, polisin uyarılarına rağmen ikinci defa yakalanınca 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı.

İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı SAKARYA'nın SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında lüks araçla gezen Suriye uyruklu 3 kadın, polisin uyarılarına rağmen ikinci defa yakalanınca 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı. Karasu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin dün akşam yaptığı uygulama sırasında 34 BV 8824 plakalı otomobil durduruldu. Polis ekipleri, aracın içerisinde bulunan 3 kadına sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu ve seyahat izinlerinin olup olmadığını sordu. İlçeye yeni geldiklerini belirten sürücüyü uyaran ve sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis, kadınları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen evlerine gitmeyen 3 kadın, aynı noktada yeniden polis ekiplerince durduruldu. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan 3 kadın, polislerden kendilerini bırakmalarını ve gezmek istediklerini söyledi. Polis, 3 kadına sokağa çıkma kısıtlaması ihlali nedeniyle 3 bin 150'şer TL ceza yazdı. Cezaya itiraz eden kadın sürücü, polislerle tartıştı. 3 kadın daha sonra evlerine gönderildi.



Son Dakika

Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum

Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu

Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor

Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek

Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler

Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı

Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi