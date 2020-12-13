İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı - Son Dakika

İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı

13.12.2020 11:35
İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı, System.String[]

İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında lüks araçla gezen Suriye uyruklu 3 kadın, polisin uyarılarına rağmen ikinci defa yakalanınca 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı.

İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında lüks araçla gezen Suriye uyruklu 3 kadın, polisin uyarılarına rağmen ikinci defa yakalanınca 3 bin 150'şer TL ceza yazıldı. Karasu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin dün akşam yaptığı uygulama sırasında 34 BV 8824 plakalı otomobil durduruldu. Polis ekipleri, aracın içerisinde bulunan 3 kadına sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu ve seyahat izinlerinin olup olmadığını sordu. İlçeye yeni geldiklerini belirten sürücüyü uyaran ve sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis, kadınları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen evlerine gitmeyen 3 kadın, aynı noktada yeniden polis ekiplerince durduruldu. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan 3 kadın, polislerden kendilerini bırakmalarını ve gezmek istediklerini söyledi. Polis, 3 kadına sokağa çıkma kısıtlaması ihlali nedeniyle 3 bin 150'şer TL ceza yazdı. Cezaya itiraz eden kadın sürücü, polislerle tartıştı. 3 kadın daha sonra evlerine gönderildi.


İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı
İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı
İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı
İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı

Sakarya, Suriye, Kadın, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İkinci defa yakalanan kadınlara ceza yazıldı - Son Dakika


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